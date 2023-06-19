Лавров обвинил Запад в попытке расшатать обстановку в РФ перед выборами в 2024 году

"Удавшийся в 2014 году кровавый госпереворот на Украине пытались повторить спустя шесть лет в Белоруссии. Неудачно. На этом явно не остановятся, откровенно ставят цель расшатать внутриполитическую стабильность в нашей стране, особенно в контексте президентских выборов следующего года", - пояснил Лавров.