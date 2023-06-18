Лавров отреагировал на решение Германии признать Россию главной угрозой

Власти ФРГ приняли стратегию национальной безопасности, которая не является логичной и не соблюдает интересы Германии. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Шеф российской дипломатии признался, что ему трудно комментировать антироссийские поступки и высказывания современных немецких политиков.

«Потому что они не опираются ни на логику, ни на интересы самой Германии и германского народа», – сказал Лавров.

Он напомнил, что глава МИД ФРГ в ответ на критику из-за существенного подорожания жизни сказала: «Да, мои избиратели страдают, но они обязаны это сделать ради Украины».

«Если Германия считает ценностями то, что сейчас процветает на Украине, возвращение к нацизму, то это очень печальное и опасное развитие событий», - сказал Лавров.