$83.65-0.3191.63+0.67

Лавров отреагировал на решение Германии признать Россию главной угрозой

Власти ФРГ приняли стратегию национальной безопасности, которая не является логичной и не соблюдает интересы Германии. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров отреагировал на решение Германии признать Россию главной угрозой
© ТАСС

Шеф российской дипломатии признался, что ему трудно комментировать антироссийские поступки и высказывания современных немецких политиков.

Германия объявила Россию «самой серьезной угрозой»

«Потому что они не опираются ни на логику, ни на интересы самой Германии и германского народа», – сказал Лавров.

Он напомнил, что глава МИД ФРГ в ответ на критику из-за существенного подорожания жизни сказала: «Да, мои избиратели страдают, но они обязаны это сделать ради Украины».

«Если Германия считает ценностями то, что сейчас процветает на Украине, возвращение к нацизму, то это очень печальное и опасное развитие событий», - сказал Лавров.

Ранее канцлер ФРГ представил стратегию национальной безопасности, в которой говорится, что Россия является главной угрозой для безопасности Германии.

64
Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители