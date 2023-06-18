Песков прокомментировал слова Подоляка об убийстве русских

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывания советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка об убийстве русских. Он отметил, что за такие слова следует наказывать, пишет РИА «Новости».

Ранее Подоляк отметил, что ВСУ планируют «максимально жесткое продвижение вперед» с убийством максимального числа русских.

«Русские за это должны наказывать, и мы будем это делать», - подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь заметил, что Москве хотелось бы услышать, как на Западе отреагируют на подобные высказывания.