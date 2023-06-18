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Захарова рассказала о неоднократных случаях шпионажа до Гершковича

Российские спецслужбы неоднократно ловили журналистов западных СМИ на деятельности, за которую арестовали сотрудника Wall Street Journal Эвана Гершковича, рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что эти случаи осознанно не предавались огласке, пишет РИА «Новости».

30 марта представители ФСБ РФ объявили, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства Соединенных Штатов. В ведомстве уточнили, что он собирал сведения о деятельности одного из предприятий ВПК.

В Конгресс США внесли резолюцию об освобождении Гершковича

Захарова пояснила, что до Гершковича журналистов ловили на подобного рода деятельности, но не предавали гласности данные об их проступках.

По словам дипломата, Россия на протяжении многих лет стремилась выстроить нормальные отношения с западными странами. Поэтому МИД лишь обращал внимание на то, что подобные действия со стороны сотрудников СМИ недопустимы.

Ранее Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имела никакого отношения к журналистике.

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