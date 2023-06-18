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Путин допустил, что Залужный может быть за границей Украины

Президент России Владимир Путин допустил, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный может находиться за границей. Об этом глава государства заявил в ходе беседы с военкорами, отвечая на вопрос Александра Сладкова. Фрагмент программы "Москва. Кремль. Путин" с этой частью общения опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Путин допустил, что Залужный может быть за границей Украины
© globallookpress.com

"Я знаю. Мне кажется, знаю", - отметил, в частности, президент, отвечая на вопрос, где находится Залужный.

Путин добавил, что об этом можно спросить у самого главнокомандующего ВС Украины, "но для этого нужно перейти на иностранный язык".

"Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться", - заключил Путин.

В мае в СМИ появлялась информация о тяжелом ранении Залужного. В оборонном ведомстве Украины опровергали эту информацию, однако Залужный долго не появлялся на публике и отказался от участия в заседании комитета НАТО на уровне начальников генштабов "даже в формате видеоконференции" из-за "напряженной оперативной ситуации" на Украине.

При этом глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщал журналистам, что российские власти получают информацию о состоянии здоровья Залужного, но не хотели бы разглашать что-либо. Позже в СМИ появилось видео с главнокомандующим, записанное 25 мая, а на следующий день в его присутствии в состав ВМС страны ввели новый военный катер.

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