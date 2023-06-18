В Госдуме предложили запретить западные автомобили для чиновников

Российские чиновники не должны покупать зарубежные элитные автомобили, эта практика должна «уйти в прошлое». Такое мнение выразил депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Султан Хамзаев, передает «Lenta.ru».

Он предложил на государственном уровне запретить российским чиновникам покупать иностранные автомобили, а самих чиновников призвал пересесть на отечественные машины.

«Что производим — на том и ездим», — подчеркнул Хамзаев.

Такая мера, по его мнению, будет способствовать развитию российского автопрома.

«Поверьте, как только у какого-нибудь важного чиновника зимой машина не заведется два-три раза и он опоздает на совещание — быстро найдут решения», — сказал он, добавив, что российские автомобили начнут делать «для людей», чтобы на них действительно можно было ездить.

Хамзаев считает, что ограничение должно в первую очередь распространяться на депутатов Государственной Думы и российских сенаторов.