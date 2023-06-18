Лавров: РФ разделяет принципиальные подходы Китая по урегулированию на Украине

Министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров африканских лидеров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Москва разделяет принципиальные подходы Пекина вокруг урегулирования ситуации на Украине, передает РИА Новости.

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По словам главы министерства, лидеры африканских стран в ходе встречи выделяли 12 пунктов китайской позиции, которую Пекин представил пару месяцев назад. Он пояснил, что члены африканской делегации выделяли те части китайской инициативы, которые им близки. В частности, речь идет о том, чтобы в мире не было двойных стандартов, чтобы все принципы устава ООН уважались и претворялись в жизнь.

Также чтобы не было односторонних санкций или попыток обеспечивать чью-то безопасность за счет безопасности других, а также чтобы безопасность была неделимой в глобальном масштабе. "Именно эти принципиальные подходы мы разделяем", - подчеркнул Лавров. 24 февраля Китай представил мирный план из 12 пунктов.