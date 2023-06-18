Вашингтон диктует свою позицию Киеву, заявил Песков

Москва фактически воюет не против Украины, а против коллективного Запада, так как Киев следует указаниям Вашингтона. У Украины нет ни желания, ни воли, ни возможности заявлять о своей суверенной позиции. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT Arabic, передает РИА Новости.

«Действительно, специальная военная операция начиналась против Украины, против киевского режима с тем, чтобы обеспечить безопасность людей Донбасса. <...> Сейчас она уже продолжается как фактически война между Москвой и коллективным Западом», — сказал он.

Песков добавил, что суверенитет Украины — «абстрактное понятие», на деле никакого суверенитета у нее нет, как и желания, воли и возможности заявить какую-то позицию на этот счет. По его словам, Вашингтон диктует Киеву план действий, и тот подчиняется.

Пресс-секретарь президента РФ также заявил, что Москва готова к диалогу с Киевом, однако в данный момент для него «нет фундамента». Он напомнил, что Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает лидерам Украины вести переговоры с российской стороной.

«Мы готовы. У нас есть политическая воля, у нас есть готовность. Но диалога здесь пока не просматривается, какого-то фундамента для диалога нет», — пояснил Песков.