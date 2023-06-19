"Одним из ключевых достижений мирной миссии стал позитивный прием, полученный нами с обеих сторон, который мы сочли обнадеживающим и который дает основания для оптимизма в отношении того, что предложения [представленные нами] будут рассмотрены, - указал он в еженедельном обращении к народу ЮАР, опубликованном на официальном портале. - Мы представили [лидерам РФ и Украины] предложение из десяти пунктов, которое, по нашему мнению, может способствовать различным усилиям, прилагаемым различными сторонами для прекращения конфликта".