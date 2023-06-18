$83.65-0.3191.63+0.67

Путин заявил об обсуждении с лидерами Африки основных вопросов украинского кризиса

Президент России Владимир Путин рассказал, что на переговорах с представителями семи африканских государств им удалось обсудить все основные аспекты украинского кризиса

Путин заявил об обсуждении с лидерами Африки основных вопросов украинского кризиса
© РИА Новости

"Уважаемый господин президент, я прежде всего хочу вас поблагодарить за то, что вы сочли возможным прибыть в Россию с этой благородной миссией и этому посвятили сегодня несколько часов. Мне кажется, что мы и в формальной части, и в неформальной практически в деталях обсудили очень многие - основные, во всяком случае, - аспекты, проблемы, связанные с кризисом на Украине", - сказал он на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители