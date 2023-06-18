Путин заявил об обсуждении с лидерами Африки основных вопросов украинского кризиса

"Уважаемый господин президент, я прежде всего хочу вас поблагодарить за то, что вы сочли возможным прибыть в Россию с этой благородной миссией и этому посвятили сегодня несколько часов. Мне кажется, что мы и в формальной части, и в неформальной практически в деталях обсудили очень многие - основные, во всяком случае, - аспекты, проблемы, связанные с кризисом на Украине", - сказал он на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой.