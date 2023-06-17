В Кремле обвинили страны НАТО в участии в конфликте на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны НАТО все больше ввязываются в конфликт на Украине. Об этом он сообщил в беседе с RT Arabic, фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале RT.

© Lenta.ru

Песков подчеркнул, что страны НАТО под руководством США все больше прямо и косвенно влезают в конфликт на Украине. Он также назвал их стороной кризиса.

«Конечно же, это приводит к тому, что конфликт затягивается во времени», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Представитель Кремля добавил, что Киев все активнее «использует системы вооружений, которые ему поставляют страны Запада». Этот фактор усугубляет ситуацию в Европе, отметил он.

«Конечно, это обязывает Россию к тому, чтобы применять более решительные меры для обеспечения безопасности тех же людей на Донбассе и безопасности РФ», — заключил Песков.

Ранее Песков заявил о намерении России добиться целей спецоперации на Украине.

«Мы продолжаем специальную военную операцию, и мы намерены добиться своих целей», — заверил он.