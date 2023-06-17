$83.65-0.3191.63+0.67

Лавров прокомментировал разные подходы к урегулированию ситуации на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в ходе встречи с журналистами, что страны Африки проявили понимание истинных причин украинского кризиса.

Лавров прокомментировал разные подходы к урегулированию ситуации на Украине
© РИА Новости

По словам Лаврова, африканские партнеры России проявили понимание того, что для выхода из украинского кризиса необходимо обращаться к его основам, и действовать «на основе выработки специальных конкретных действий по устранению этих причин, которые подрывают и подрывали долгие годы справедливую безопасность на Европейском континенте». Глава МИД России заявил, что в этой связи Москва разделяет принципиальный подход Пекина к урегулированию на Украине.

При этом министр отметил, что российская сторона, «в отличие от наших бывших западных партнеров» не заставляет никого следовать каким-то ограничительным мерам в отношении не разделяющих нашу позицию стран.

Раннее Песков заявил, что делегация из Африки не была встречена в Киеве конструктивно.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители