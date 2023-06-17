Лавров прокомментировал разные подходы к урегулированию ситуации на Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в ходе встречи с журналистами, что страны Африки проявили понимание истинных причин украинского кризиса.
По словам Лаврова, африканские партнеры России проявили понимание того, что для выхода из украинского кризиса необходимо обращаться к его основам, и действовать «на основе выработки специальных конкретных действий по устранению этих причин, которые подрывают и подрывали долгие годы справедливую безопасность на Европейском континенте». Глава МИД России заявил, что в этой связи Москва разделяет принципиальный подход Пекина к урегулированию на Украине.
При этом министр отметил, что российская сторона, «в отличие от наших бывших западных партнеров» не заставляет никого следовать каким-то ограничительным мерам в отношении не разделяющих нашу позицию стран.
Раннее Песков заявил, что делегация из Африки не была встречена в Киеве конструктивно.