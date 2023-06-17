Песков заявил об отсутствии послания Путину от Зеленского

Ранее официальный представитель Кремля сообщил, что африканская инициатива по урегулированию конфликта на Украине сложна в реализации, но президент РФ Владимир Путин проявил заинтересованность.

До этого Песков заявил о встрече Путина с представителями семи стран Африки. Отмечается, что это будет африканская делегация, которая накануне была в Киеве и провела встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.