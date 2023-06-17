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Песков заявил об отсутствии послания Путину от Зеленского

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, африканская делегация не передавала президенту России Владимиру Путину послание от украинского лидера Владимира Зеленского. Его слова приводит ТАСС.

Песков заявил об отсутствии послания Путину от Зеленского
© globallookpress.com

«Послание от Зеленского африканские лидеры Путину не передавали», — уточнил пресс-секретарь главы государства.

Путин показал представителям стран Африки парафированный договор с Украиной

Ранее официальный представитель Кремля сообщил, что африканская инициатива по урегулированию конфликта на Украине сложна в реализации, но президент РФ Владимир Путин проявил заинтересованность.

До этого Песков заявил о встрече Путина с представителями семи стран Африки. Отмечается, что это будет африканская делегация, которая накануне была в Киеве и провела встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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