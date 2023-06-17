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Переговоры Путина с лидерами Африки по Украине продлились более трех часов

Переговоры президента РФ Владимира Путина с лидерами африканских стран, на которых обсуждались пути урегулирования ситуации на Украине, завершились. Они продлились более трех часов.

Переговоры Путина с лидерами Африки продлились более трех часов
© РИА Новости

"Уже закончилось", - сказал ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Встреча началась с неформального общения. Как отметил Песков, оно было долгим и оживленным. После этого главы делегаций перешли в зал для официальной беседы за столом переговоров.

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