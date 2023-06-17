Путин: Россия абсолютно легально вывозила детей с Украины

Российские власти абсолютно легально вывозили детей с из зоны конфликта на Украине и никогда не были против их воссоединения с семьями. Об этом заявил президент России Владимир Путин на переговорах с лидерами африканских государств, где обсуждаются пути урегулирования ситуации на Украине.

"По поводу детей. Дети - святое дело. Мы вывозили их из зоны конфликта, спасая их жизни и здоровье, - вот, что происходило. Никто не собирался никого, никаких детей разлучать с семьями. Вывозили целыми детскими домами абсолютно легально, потому что руководители детдомов были законными их представителями", - указал он.

Как подчеркнул Путин, власти России "никогда не были против того, чтобы дети воссоединялись со своими семьями, если, конечно, их родственники объявляются".

"Никаких препятствий к этому никогда не было, нет и, разумеется, никогда не будет", - заверил он.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса в начале встречи заявил, что Африка хочет стать посредником в поиске мира между РФ и Украиной и намерена представить план из десяти пунктов для его достижения. Среди прочего он предполагает "гарантии для безопасности для всех стран", свободу судоходства в Черном море для непрерывных поставок зерна и удобрений на мировые рынки.

"Мы также выступаем за освобождение военнопленных, это касается и детей", - назвал в числе других пунктов лидер ЮАР.