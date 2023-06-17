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Медведев прокомментировал высказывания Байдена о ядерном оружии

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал высказывания президента США Джо Байдена о размещении российского ядерного оружия в Белоруссии.

Медведев прокомментировал слова Байдена о ядерном оружии
© РИА Новости

Ранее Байден заявил, что размещение российских ядерных вооружений на базах в Белоруссии является «безответственным» со стороны Москвы.

Медведев напомнил, что США разместили ядерные авиационные бомбы в Бельгии, Италии, Нидерландах, Турции и ФРГ.

По его мнению, то, что в руках у «старого пня, страдающего деменцией», находится ядерное оружие, является существенной проблемой.

«Беда, конечно», - отметил Медведев.

Свою публикацию зампред Совбеза закончил словами «Боже, храни королеву», произнесенными накануне Байденом.

Напомним, что королева Елизавета II, в честь которой много лет исполнялся торжественный гимн с просьбой к Господу хранить правительницу, скончалась в сентябре 2022 года.

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