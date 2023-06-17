Путин показал представителям стран Африки парафированный договор с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, и показал представителям стран Африки парафированный стамбульский договор с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что договор с Киевом включал положения о нейтралитете и гарантиях безопасности.

«Киев парафировал стамбульский договор с Москвой, но после отвода российских войск Украина выбросила его на свалку истории», — сказал Путин.

Глава государства также добавил, что от переговоров отказалась Украина, а не Россия.