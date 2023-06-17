Путин выступил за укрепление отношений с Африкой

"Всестороннее развитие связей со странами африканского континента является приоритетом российской внешней политики. Последовательно выступаем за дальнейшее укрепление традиционно дружеских отношений со странами Африки и основным региональным объединением - Африканским союзом - на основе принципов равенства, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела", - сказал Путин.