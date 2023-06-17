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Посол РФ в ФРГ прокомментировал «вбросы» на тему «Северных потоков»

Россия настаивает на проведении максимально прозрачного расследования диверсий на «Северных потоках», заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что ранее в западных СМИ появились публикации о важной роли главкома ВСУ Валерия Залужного в координации действий украинской диверсионной группы, якобы подорвавшей «Северные потоки».

Дипломат пояснил, что Москва рассматривает политические спекуляции и информационные вбросы о роли Украины в теракте как часть «скоординированной, целенаправленной линии», призванной отвести подозрения мировой общественности от истинных виновников диверсии.

Россия по-прежнему настаивает на том, что расследование проводилось с максимальной прозрачностью, уточнил посол.

Кто взорвал «Северный поток»: 4 версии

Российская сторона, заметил дипломат, по прошествии восьми месяцев после теракта не получила данных о ходе расследования и его предварительных результатах.

На фоне этого, констатировал Нечаев, возникают оправданные вопросы в отношении объективности расследования, проводимого Швецией, Данией и ФРГ.

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