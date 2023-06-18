Песков заявил о стремлении России сохранить каналы общения с Европой

По его словам, государства должны иметь каналы общения, Москва стремится их сохранять. «Мы разделяем эту точку зрения. Президент РФ Владимир Путин готов к любым контактам, ради дела, ради решения наших проблем. Он открыт к диалогу», — указал представитель Кремля. Он уточнил, что конкретных предложений от европейских стран пока не поступало.