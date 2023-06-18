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Песков заявил о стремлении России сохранить каналы общения с Европой

Москва разделяет призывы канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости сохранять контакты с Россией. Об этом Дмитрий Песков в интервью RT Arabic.

Песков заявил о стремлении России сохранить каналы общения с Европой
© Dmitry Golubovich / Global Look Press

По его словам, государства должны иметь каналы общения, Москва стремится их сохранять. «Мы разделяем эту точку зрения. Президент РФ Владимир Путин готов к любым контактам, ради дела, ради решения наших проблем. Он открыт к диалогу», — указал представитель Кремля. Он уточнил, что конкретных предложений от европейских стран пока не поступало.

Ранее Путин заявил о готовности России мирно урегулировать конфликт на Украине. Глава государства заявил об открытости России к политико-дипломатическому решению конфликта.

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