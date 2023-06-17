Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал поднятие государственного флага СССР на одном из трех флагштоков в Парке 300-летия Петербурга символом исторической преемственности.

"Ничего большего там нет и не должно быть. Именно это символ преемственности нашей российской государственности", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что история современной России не ограничивается только новейшей историей. "Это история и Советского Союза, это история Российской империи. У нас очень древняя и богатая история", - добавил он.