Песков заявил о большом интересе в мире к выступлению Путина на ПМЭФ

В большей части мира проявляют большой интерес к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), при этом повышенный интерес в иностранных государствах вызвало выступление Президента России Владимира Путина на пленарной сессии мероприятия. Об этом в субботу заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, поднятая российским лидером тема исторического украинского антисемитизма «задела за живое» и не осталась незамеченной за рубежом.

«Видно, что большой интерес в мире к выступлению президента на форуме. Видно, что анализируется сказанное президентом, там было сказано очень много важных вещей, которые, естественно, подлежали глубокому анализу», — цитирует ТАСС Пескова.