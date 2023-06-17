Песков заявил о большом интересе в мире к выступлению Путина на ПМЭФ
В большей части мира проявляют большой интерес к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), при этом повышенный интерес в иностранных государствах вызвало выступление Президента России Владимира Путина на пленарной сессии мероприятия. Об этом в субботу заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, поднятая российским лидером тема исторического украинского антисемитизма «задела за живое» и не осталась незамеченной за рубежом.
«Видно, что большой интерес в мире к выступлению президента на форуме. Видно, что анализируется сказанное президентом, там было сказано очень много важных вещей, которые, естественно, подлежали глубокому анализу», — цитирует ТАСС Пескова.
Как писала «Парламентская газета», 16 июня на ПМЭФ выступил Путин. В своей речи глава государства обозначил основные направления развития российской экономики, в том числе в контексте спецоперации, а также прокомментировал ситуацию в мире. Со своей стороны, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала речь российского лидера впечатляющей, отметив, что он фактически озвучил системную программу развития.