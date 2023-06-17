Захарова рассказала о преподанном Путиным уроке дипломатии

Президент России Владимир Путин преподал урок дипломатии, заявив в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что не оценивает других глав государств, считает официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова. Ее слова передает ТАСС .

«Это великолепный урок нам всем. Нас порой заносит в желании перейти на персоналии, разобраться, что там происходит», — сказала Захарова.

В рамках ПМЭФ Путин также заявил, что Россия продолжит действовать в своих интересах. Он отметил, что не может учить президента США Джо Байдена, которого считает взрослым человеком и опытным политиком.