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Президент ЮАР раскрыл детали африканского мирного плана по Украине

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса раскрыл детали африканского мирного плана по завершению конфликта на Украине. Как сообщает «РБК-Украина», соглашение, представленное на пресс-конференции в Киеве, включает 10 пунктов.

Стали известны детали африканского мирного плана по Украине
© ТАСС

Основная составляющая инициативы — скорейшее урегулирование конфликта через переговоры по дипломатическому пути. Кроме того, в документе предлагается «деэскалация с обеих сторон, чтобы мир нашел способ прийти и урегулировать ситуацию».

Также в плане говорится об обеспечении суверенности стран и народов в соответствии с Уставом ООН, обеспечении движения зерна и удобрений со стороны Москвы и Киева, поддержке жертв боевых действий, восстановлении уничтоженной инфраструктуры, урегулировании вопроса по обмену военнопленным и взаимодействии с африканскими странами.

Президент ЮАР прибыл в Петербург

В субботу, 17 июня, Рамафоса прибыл в Санкт-Петербург в сопровождении министра международных отношений доктора Наледи Пандора. Президент ЮАР с главами государств Замбии, Коморских Островов, Сенегала, Конго, Египта и Уганды в качестве участников мирной миссии африканских лидеров встретятся с президентом России Владимиром Путиным.

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