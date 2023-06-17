Стали известны детали африканского мирного плана по Украине

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса раскрыл детали африканского мирного плана по завершению конфликта на Украине. Как сообщает «РБК-Украина», соглашение, представленное на пресс-конференции в Киеве, включает 10 пунктов.

Основная составляющая инициативы — скорейшее урегулирование конфликта через переговоры по дипломатическому пути. Кроме того, в документе предлагается «деэскалация с обеих сторон, чтобы мир нашел способ прийти и урегулировать ситуацию».

Также в плане говорится об обеспечении суверенности стран и народов в соответствии с Уставом ООН, обеспечении движения зерна и удобрений со стороны Москвы и Киева, поддержке жертв боевых действий, восстановлении уничтоженной инфраструктуры, урегулировании вопроса по обмену военнопленным и взаимодействии с африканскими странами.