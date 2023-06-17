Стало известно о попытке атаки на нефтепровод "Дружба"
В Брянской области силы ПВО отразили атаку украинских дронов на нефтеперегонную станцию «Дружба». Об этом рассказал в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.
«Благодаря профессионализму наших военных системами ПВО уничтожены три беспилотника самолетного типа», - написал глава региона.
По его данным, атака ВСУ на нефтеперегонную станцию «Дружба» произошла ночью в Новозыбковском городском округе.
Сегодня около часа ночи очевидцы сообщили, что в районе нефтепровода «Дружба» в Брянской области раздались звуки разрывов.
По нефтепроводу «Дружба» сырье поступает на белорусские НПЗ и транзитом идет в Европу. Трубопровод начинается в Самарской области, проходит через Брянск и разветвляется на северный и южный участок.
Трубопровод проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию и Венгрию.