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Стало известно о попытке атаки на нефтепровод "Дружба"

В Брянской области силы ПВО отразили атаку украинских дронов на нефтеперегонную станцию «Дружба». Об этом рассказал в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

Стало известно о попытке атаки на нефтепровод "Дружба"
© РИА Новости

«Благодаря профессионализму наших военных системами ПВО уничтожены три беспилотника самолетного типа», - написал глава региона.

По его данным, атака ВСУ на нефтеперегонную станцию «Дружба» произошла ночью в Новозыбковском городском округе.

Сегодня около часа ночи очевидцы сообщили, что в районе нефтепровода «Дружба» в Брянской области раздались звуки разрывов.

По нефтепроводу «Дружба» сырье поступает на белорусские НПЗ и транзитом идет в Европу. Трубопровод начинается в Самарской области, проходит через Брянск и разветвляется на северный и южный участок.

Трубопровод проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию и Венгрию.

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