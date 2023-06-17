Захарова заявила, что Запад давил на разные страны для отказа от участия в ПМЭФ

"Еще как давили. У нас есть информация, как обрабатывали буквально каждую страну. Писали письма. В ходе встреч угрожали. Делали это, конечно, передовики - это США. Атмосферу формировали вообще натоцентричные страны. И просто буквально с каждой страной проводились соответствующие беседы по внушению идеи, что ехать на форум нельзя, что они столкнутся с последствиями, что очередной, так сказать, пакет санкций не за горами, и чтобы все подумали хорошенько, прежде чем участвовать в мероприятиях на территории России", - сказала дипломат, отвечая на вопрос.