Заявление украинского лидера о намерении Москвы подорвать Запорожскую атомную электростанцию является дикой ложью, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

По его словам, президент бывшей советской республики, таким образом, хочет «прикрыть свои террористические планы». Рогов считает, что Зеленский «набил руку на использовании приемов нацисткой пропаганды». Ее принцип, по словам главы общественного движения, заключается в следующем: «чем страшнее ложь, чем скорее в нее поверят».

Рогов указал, что Киев готовит провокации в отношении АЭС, поэтому заранее формируют для Запада почву с обвинениями в адрес российских властей. Это могут быть обстрелы, теракты, попытка штурма и захвата энергетического объекта. Об этом станет известно в ближайшее время, подчеркнул Рогов.

Ранее Зеленский сообщил телеканалу NBC News, что РФ хочет подорвать Запорожскую станцию, потому что не заинтересована в безопасности на Украине.