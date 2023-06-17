В Крыму раскрыли ситуацию с запасами воды в регионе

Крым имеет запасы пресной воды на несколько лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя Госсовета республики Владимира Константинова.

По его словам, их хватит даже в случае засухи. Система водной безопасности выстраивалась с 2014 года. Главным образом она основана на открытых водоемах. Отмечается, что после 2020 года, когда началась засуха, власти стали заниматься воплощением в жизнь программы «Вода Крыма». Было организовано водоснабжение из множества подземных источников.

Константинов указал, что вода хорошего качества, возобновляемая естественным образом.

«Риска какого-то засоления этой воды не было. <...> У нас, скажу откровенно, на несколько лет запас воды, даже если вообще ничего не будет», — заявил он. Так председатель ответил на вопрос о влиянии на полуостров обмеления Северо-Крымского канала после разрушения Каховской гидроэлектростанции.

6 июня украинская армия нанесла ракетный удар по Каховской ГЭС. Это привело к разрушению задвижек, в результате чего начался сброс воды. В Новой Каховке ее уровень в какой-то момент достиг 12 метров. В настоящее время уровень воды снижается. В зоне затопления остаются 35 населенных пунктов и территорий. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуируют в безопасные места. Жертвами происшествия стали 25 человек.