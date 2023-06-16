Матвиенко о речи Путина: Закатываем рукава, идем работать
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала впечатляющей речь Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме. Комментарий спикера Совфеда опубликован в Telegram-канале радио «Маяк».
По словам Матвиенко, в своем выступлении Путин озвучил системную программу, вектор развития российской экономики.
«Главное, она очень детализирована конкретными инструментами, механизмами. Получили поручения Правительство, Совет Федерации, Государственная дума, поэтому закатываем рукава, идем работать», — сказала председатель Совфеда.
На пленарном заседании Владимир Путин говорил об экономическом развитии России и выступил с несколькими инициативами. В частности, он предложил выплачивать пособия на ребенка до 1,5 лет и единое детское пособие в течение всего периода, на который они назначены, даже при увеличении доходов родителя. Пособия на детей должны быть дополнительным доходом к зарплате, а не ее заменой, отметил президент.