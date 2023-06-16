Матвиенко о речи Путина: Закатываем рукава, идем работать

На пленарном заседании Владимир Путин говорил об экономическом развитии России и выступил с несколькими инициативами. В частности, он предложил выплачивать пособия на ребенка до 1,5 лет и единое детское пособие в течение всего периода, на который они назначены, даже при увеличении доходов родителя. Пособия на детей должны быть дополнительным доходом к зарплате, а не ее заменой, отметил президент.