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Владимир Путин лично вручил Валентине Терешковой орден Гагарина

Президент России Владимир Путин лично встретился с первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой, чтобы вручить орден Гагарина.

Владимир Путин лично вручил Валентине Терешковой орден Гагарина
© Российская Газета

После награждения глава государства обнял Терешкову и подарил букет цветов.

Валентина Терешкова стала первым кавалером ордена Гагарина. Награда, которая присуждается за заслуги в области освоения космоса, была учреждена президентом РФ в конце мая.

Указ о присвоении ордена Терешковой был подписан российским президентом 16 июня - в 60-летнюю годовщину полета первой женщины-космонавта. В документе отмечается, что орден присужден за выдающиеся заслуги в освоении космического пространства, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе исторического пилотируемого полета в космос, активную общественную и международную деятельность.

Полет Валентины Терешковой проходил на корабле "Восток-6" с 16 по 19 июня 1963 года. Длился он суммарно 2 суток 22 часа 50 минут. За время пребывания в космосе корабль Терешковой сделал 48 витков вокруг Земли.

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