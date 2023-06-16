Владимир Путин лично вручил Валентине Терешковой орден Гагарина

Президент России Владимир Путин лично встретился с первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой, чтобы вручить орден Гагарина.

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После награждения глава государства обнял Терешкову и подарил букет цветов.

Валентина Терешкова стала первым кавалером ордена Гагарина. Награда, которая присуждается за заслуги в области освоения космоса, была учреждена президентом РФ в конце мая.

Указ о присвоении ордена Терешковой был подписан российским президентом 16 июня - в 60-летнюю годовщину полета первой женщины-космонавта. В документе отмечается, что орден присужден за выдающиеся заслуги в освоении космического пространства, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе исторического пилотируемого полета в космос, активную общественную и международную деятельность.