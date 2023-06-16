МИД назвал сроки решения в ООН по делу «Украина против России»

Решение Международного суда ООН в Гааге по делу « Украина против России » ожидается 29 января 2024 года. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова .

Захарова напомнила, что данный спор был инициирован Украиной в январе 2017 года. На сегодняшний день среди претензий Украины остались «применение реактивной артиллерии в Донбассе, серия постановочных взрывов и убийств и запрет "Меджлиса крымско-татарского народа"». Свои обвинения Киев выдвинул на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.