МИД назвал сроки решения в ООН по делу «Украина против России»

Суд ООН вынесет решение по делу «Украина против РФ» 29 января 2024 года
Решение Международного суда ООН в Гааге по делу «Украина против России» ожидается 29 января 2024 года. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Вынесение Судом решения по делу ожидается 29 января 2024 года», — сказала она.
Захарова напомнила, что данный спор был инициирован Украиной в январе 2017 года. На сегодняшний день среди претензий Украины остались «применение реактивной артиллерии в Донбассе, серия постановочных взрывов и убийств и запрет "Меджлиса крымско-татарского народа"». Свои обвинения Киев выдвинул на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
При этом, по словам Захаровой, представители РФ «аргументировано продемонстрировали безосновательность иска Украины» по обоим документам. Последнее выступление российской делегации по этому поводу состоялось 14 июня.