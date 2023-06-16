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Захарова назвала выступления Украины в суде ООН «показательным балаганом»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала выступления украинской стороны по иску против РФ в Международном суде ООН в Гааге «показательным балаганом». Ее слова приведены на сайте ведомства.

Захарова назвала выступления Украины в суде ООН «показательным балаганом»
© РИА Новости

«Представители МИД Украины и их адвокаты из вашингтонской юридической фирмы воспроизвели давно известный набор русофобских измышлений о том, что Москва пытается "террористическими методами уничтожить украинскую идентичность"», — сказала она.

По словам Захаровой, представители российской стороны аргументированно продемонстрировали безосновательность иска Киева. Она отметила, что российские дипломаты и эксперты «подробно рассказали о неонацистской сущности нынешнего киевского режима».

Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая рассказала, что украинская сторона в Международном суде в Гааге опиралась на фейковые данные из сети, не приводя никаких доказательств. «Украина никогда в этом суде никаких реальных доказательств не предъявляла. Они всегда полагались на какие-то громкие слова, общие заявления; заявления в прессе и материалы из интернета», — заявила она.

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