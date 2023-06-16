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МИД Армении выразил недовольство российскому послу в связи с инцидентом на границе

Министерство иностранных дел Армении выразило недовольство послу России в Ереване Сергею Копыркину в связи с инцидентом, в котором были задействованы российские миротворцы, произошедшим в четверг у моста Акари. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МИД Армении.

МИД Армении вызвал посла РФ из-за инцидента на границе
© ТАСС

"В связи со вчерашним инцидентом, в который были вовлечены российские миротворцы у моста Акари, сегодня в МИД Армении состоялась встреча с послом России в Армении, в ходе которой было высказано резкое недовольство Армении относительно данного инцидента. МИД призвал предпринять все необходимые шаги для выяснения обстоятельств инцидента и исправления ситуации", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В четверг рано утром произошел инцидент на границе Армении и Азербайджана. Как сообщали в Погранслужбе Армении, группа азербайджанских военных попыталась установить государственный флаг Азербайджана на армянской территории. В ведомстве отметили, что армянская сторона предотвратила продвижение азербайджанских военнослужащих и попытку развернуть флаг.

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