МИД Армении вызвал посла РФ из-за инцидента на границе

"В связи со вчерашним инцидентом, в который были вовлечены российские миротворцы у моста Акари, сегодня в МИД Армении состоялась встреча с послом России в Армении, в ходе которой было высказано резкое недовольство Армении относительно данного инцидента. МИД призвал предпринять все необходимые шаги для выяснения обстоятельств инцидента и исправления ситуации", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.