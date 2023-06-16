Кремль высказался о русофобии на Западе

«Скорее в качестве наших оппонентов можно назвать правительство и руководство стран так называемого коллективного Запада, хотя далеко не все там разделяют эти чувства русофобии», — заявил Песков.

Он добавил, что сегодня Россия продолжает сотрудничество со своими партнерами. В пример он привел отношения Москвы и Анкары. По его словам, Россия и Турция делают все, чтобы быть хорошими соседями.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что мнение, что все американцы поддерживают русофобию, является ошибочным. Дипломат отметила, что простые американские граждане не знают о высказываниях представителей властей страны. «Американский народ, который даже понятия не имеет, им в голову не приходит — они занимаются своими бытовыми вещами, — что от их имени говорят те люди, за которых они голосовали», — сказала она.