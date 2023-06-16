Путин упрекнул мировых лидеров в отсутствии высшего образования

В настоящее время некоторые мировые лидеры не имеют высшего образования. В этом их упрекнул российский президент Владимир Путин во время пленарного заседания на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). Трансляция мероприятия ведется на Rutube.

«Некоторые сегодняшние лидеры не имеют даже высшего образования, но такова специфика политсистемы в некоторых странах, что выбрасывает наверх людей с такой слабой общеобразовательной культурой», — заявил он.

При этом российский лидер вспомнил про бывшего президента Франции Жака Ширака, скончавшегося в 2019-м.

Путину кажется, что Ширак — это «человек энциклопедических знаний в полном смысле этого слова». Президент России назвал его выдающимся политическим деятелем.

Кроме того, российский лидер поделился воспоминаниями об одном разговоре с Шираком. По его словам, однажды он спросил экс-президента Франции, из-за чего американская власть «ведет себя так агрессивно и так недальновидно». Ширак же ответил Путину, что политики США просто некультурные.

«А связано это как раз с уровнем общего образования и понимания развития объективных процессов или недопонимания этих объективных процессов», — указал президент России, прокомментировав давний ответ Ширака.

При этом он уточнил, что «несмотря ни на что и как бы там что ни было» российские политики с уважением относятся ко всем партнерам.