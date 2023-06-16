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Путин упрекнул мировых лидеров в отсутствии высшего образования

В настоящее время некоторые мировые лидеры не имеют высшего образования. В этом их упрекнул российский президент Владимир Путин во время пленарного заседания на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). Трансляция мероприятия ведется на Rutube.

Путин упрекнул мировых лидеров в отсутствии высшего образования
© РИА Новости

«Некоторые сегодняшние лидеры не имеют даже высшего образования, но такова специфика политсистемы в некоторых странах, что выбрасывает наверх людей с такой слабой общеобразовательной культурой», — заявил он.

При этом российский лидер вспомнил про бывшего президента Франции Жака Ширака, скончавшегося в 2019-м.

Путину кажется, что Ширак — это «человек энциклопедических знаний в полном смысле этого слова». Президент России назвал его выдающимся политическим деятелем.

Кроме того, российский лидер поделился воспоминаниями об одном разговоре с Шираком. По его словам, однажды он спросил экс-президента Франции, из-за чего американская власть «ведет себя так агрессивно и так недальновидно». Ширак же ответил Путину, что политики США просто некультурные.

«А связано это как раз с уровнем общего образования и понимания развития объективных процессов или недопонимания этих объективных процессов», — указал президент России, прокомментировав давний ответ Ширака.

При этом он уточнил, что «несмотря ни на что и как бы там что ни было» российские политики с уважением относятся ко всем партнерам.

Ранее президент России ответил всем странам, кто предрекает государству зависимость от Китая. Путин думает, что эти страны сами давно попали в зависимость от КНР. При этом сегодня, добавил президент, Россия сохраняет хорошие отношения и с Китаем, и с Индией. Помимо этого, она поддерживает отношения с теми, кто развивается сейчас быстрыми темпами.

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