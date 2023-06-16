Путин: 50% покинувших Россию уже вернулись домой

«50%, по нашим скромным подсчетам, из тех, кто выехал [из России], уже вернулись. Этот процесс продолжается. Но кто-то если хочет жить в другом месте – ради бога», – сказал Путин.

Он выразил уверенность, что это скорее позитивный процесс, чем негативный, так как он служит элементом дополнительной связи России с теми странами, с которыми у нее и так развиваются экономические и гуманитарные контакты.