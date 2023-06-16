Путин сравнил Трампа и Байдена

Президент России Владимир Путин заявил, что если бы у власти в США была другая администрация, то Кремль мог бы выбрать другой план урегулирования на Украине.

При этом российский лидер напомнил, что предшественник действующего президента Джо Байдена Дональд Трамп, пребывая на посту главы государства «и без событий на Украине ввел очень большое число санкций против РФ», несмотря на то, что в США обвиняли российскую сторону во вмешательстве в выборы с целью привести его к власти.

Путин констатировал, что сейчас Москва и Вашингтон почти не поддерживают контакты, однако отметил, что в России от них не отказывались.

«Лучше бы Запад пошел по другому пути в ситуации с Украиной, а не накачивал ее оружием, но в любом случае у них ничего не получится», — подчеркнул президент.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.