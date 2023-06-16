Путин напомнил об использовании «Аль-Каиды» против России на Кавказе

«Давайте вспомним кровавые события у нас на Кавказе в конце 90-х — начале 2000-х, что происходило? Все проклинали "Аль-Каиду". Но когда "Аль-Каида" начала воевать против нас на Кавказе, забыли все. Если можно что-то использовать в борьбе с Россией, используется на полную катушку», — заявил Путин.