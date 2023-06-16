Путин заявил о последышах Гитлера на пьедестале почета на Украине

Сегодня на пьедестал почета на Украине возведены «неонацисты и последыши Гитлера», заявил президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума.

Он также напомнил, что во время холокоста погибло около шести миллионов евреев, а полтора миллиона из них были уничтожены на Украине преимущественно сторонниками Степана Бандеры.