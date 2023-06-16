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Путин заявил о последышах Гитлера на пьедестале почета на Украине

Сегодня на пьедестал почета на Украине возведены «неонацисты и последыши Гитлера», заявил президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума.

Путин заявил о последышах Гитлера на пьедестале почета на Украине
© РИА Новости

«На пьедестал почета в качестве героев Украины возведены сегодня неонацисты, последыши Гитлера», — сказал Путин.

Он также напомнил, что во время холокоста погибло около шести миллионов евреев, а полтора миллиона из них были уничтожены на Украине преимущественно сторонниками Степана Бандеры.

Также российский президент заявил, что поставленная Россией задача по денацификации Украины является ключевой

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