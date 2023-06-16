Президент России Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал, как его друзья называют президента Украины Владимира Зеленского.

«Мои еврейские друзья говорят, что Зеленский — не еврей, а позор еврейского народа», — заявил он.

Глава государства подчеркнул, что Зеленский своими действиями прикрывает неонацистов.

Он добавил, что на пьедестал почета на Украине возведены неонацисты, «последыши Гитлера».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как Путин относится к Зеленскому. По словам президента Белоруссии, российский лидер Владимир Путин безразлично относится к Зеленскому. Он также пояснил, что никакой озлобленности со стороны президента России в адрес украинского лидера он не наблюдал.