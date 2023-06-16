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Путин заявил об отсутствии успехов контрнаступления ВСУ

Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет успеха ни одном из направлений во время наступления.

«Все, на чем они воюют — это все извне. Но так долго не навоюешь», — отметил.

Путин отметил, что в настоящее время ВСУ используют стратегические резервы. По его словам, «вопрос в том, как они используют так называемые стратегические резервы».

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