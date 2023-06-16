Путин порассуждал о демилитаризации Украины

Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форме (ПМЭФ) заявил, что в скором времени Украина перестанет использовать свою технику. Трансляция выступления доступна на Rutube.
«Что касается демилитаризации. Скоро Украина перестанет вообще использовать свою собственную технику. Ничего не остается. Все на чем они воюют и что используют — это все извне приносят», — пояснил глава государства.
Ранее президент заявил, что на дальнейший ход специальной военной операции (СВО) у России есть «планы разного характера», они зависят от потенциала Вооруженных сил Украины (ВСУ) и проводимого ими наступления. При этом раскрывать планы публично он не стал.
24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).