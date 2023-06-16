Путин порассуждал о демилитаризации Украины

Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форме (ПМЭФ) заявил, что в скором времени Украина перестанет использовать свою технику. Трансляция выступления доступна на Rutube.

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«Что касается демилитаризации. Скоро Украина перестанет вообще использовать свою собственную технику. Ничего не остается. Все на чем они воюют и что используют — это все извне приносят», — пояснил глава государства.

Ранее президент заявил, что на дальнейший ход специальной военной операции (СВО) у России есть «планы разного характера», они зависят от потенциала Вооруженных сил Украины (ВСУ) и проводимого ими наступления. При этом раскрывать планы публично он не стал.