Сформирован восьмой состав Общественной палаты России

«Впервые подсчет голосов в бюллетенях проводился не в ручном режиме, как это было ранее, а автоматической системой, исключающей технические ошибки и человеческий фактор. Но при этом члены счетной комиссии очень скрупулезно и внимательно поработали с системой — перепроверили ее эффективность и убедились в том, что все посчитано верно, в точности так, как проголосовали наши коллеги», — заявил он.