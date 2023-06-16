Сформирован восьмой состав Общественной палаты России

Стали известны итоги конкурса Общественной палаты России по отбору 43 членов палаты от общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций, проводившегося по 14 направлениям общественной деятельности. Об этом сообщается на сайте ОП РФ.
Отмечается, что победители были определены путем голосования членов нового (восьмого) состава ОП РФ, которые ранее были утверждены президентом России либо избраны общественными палатами регионов.
«Среди кандидатов были как известные общественники и наши коллеги — члены Общественной палаты седьмого состава, так и новые люди, которые заявили о себе как общественные лидеры. Они помогут нам всем по-новому посмотреть на многие процессы, которые происходят сегодня в обществе», — рассказал заместитель руководителя рабочей группы для организации и проведения конкурса ОП РФ Александр Воронцов.
Он отметил, что для организации конкурса были разработаны современные цифровые сервисы. По его словам, подсчет голосов был проведен на высоком организационном уровне.
«Впервые подсчет голосов в бюллетенях проводился не в ручном режиме, как это было ранее, а автоматической системой, исключающей технические ошибки и человеческий фактор. Но при этом члены счетной комиссии очень скрупулезно и внимательно поработали с системой — перепроверили ее эффективность и убедились в том, что все посчитано верно, в точности так, как проголосовали наши коллеги», — заявил он.
Отмечается, что процедура была проведена в строгом соответствии с законодательством. Для ее обеспечения на базе Общественной палаты РФ был развернут центр приема документов, работавший без выходных в течение 30 дней. Для информирования о ходе формирования нового состава Палатой был разработан ресурс 2023.oprf.ru.
В результате конкурсного отбора представительство некоммерческих организаций в ОП РФ обновилось более чем на 50 процентов. Всего же в новый состав палаты войдет 71 новый член, включая четырех представителей общественных палат новых субъектов РФ. С полным списком победителей конкурса можно ознакомиться по ссылке.