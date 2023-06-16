В России отреагировали на слова Зеленского о планах России разрушить ЗАЭС

«Зеленский опасается, что киевский режим скоро постигнет крах, особенно этот страх растет на фоне неудач в ходе контрнаступления, поэтому такие выпады о подрыве ЗАЭС — это стремление обвинить нашу страну в низких провокациях, на которые Киев сам мог бы решиться», — считает депутат.