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Путин заявил о «необратимых» изменениях в мире

Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил, что изменения в мире во всех его сферах носят «необратимый», «кардинальный» и «глубинный» характер.

«Вот, что важно», — сказал он.

По словам главы государства, в этих условиях нужно «двигаться только вперед».

«Это значит, что нам нужна проактивная экономическая политика, которая может строиться и реализовываться в тесной связке с представителями делового сообщества, с нашими предпринимателями. По сути речь идет о переходе на качественно новый уровень развития, о суверенной экономике, которая не только реагирует на рыночную конъюнктуру и учитывает спрос, но и сама его формирует», — заявил российский лидер.

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Путин выступает в ходе пленарной сессии на ПМЭФ.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления.

Ранее Путин заявил, что на глобальной арене в данный период происходят фундаментальные изменения и все большее количество стран придерживаются собственного независимого пути развития.

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