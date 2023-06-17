В Кремле заявили об отсутствии шансов у зерновой сделки

«Здесь вряд ли можно предрекать какое-то окончательное решение, но можно только констатировать, что если судить де-факто по тому статусу, который мы имеем, то шансов у этой сделки нет, потому что сделка подразумевает дело. Дело со стороны договаривающихся государств или объединений», — заявил пресс-секретарь российского лидера.