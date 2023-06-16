Лавров усомнился в продлении зерновой сделки

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров усомнился в возможности продления зерновой сделки в контексте ее нефункционирования. Об этом дипломат заявил в ходе Петербургского международного экономического форума 16 июня.

В июле 2022 года были подписаны две «пакетные» договоренности — «черноморская инициатива» и меморандум с ООН по вопросу нормализации сельскохозяйственного экспорта из РФ. После этого российская сторона начала ответственно выполнять обязательства, а Министерство обороны России обеспечило безопасный морской гуманитарный коридор. Всего морским гуманитарным коридором воспользовались около 750 судов, которые вывезли более 21,5 миллиона тонн продовольствия. Позднее зерновая сделка была неоднократно продлена.