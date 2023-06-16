Путин расписался на сигнальном жилете по просьбе арабского бизнесмена на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе встречи на ПМЭФ оставили автографы на жёлтом сигнальном спецжилете по просьбе главы арабской компании по техобслуживанию самолётов.

Об этом сообщает Life.ru.

Участник мероприятия обратился к главам государств с такой просьбой, когда они знакомились со стендом ОАЭ на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, он давно коллекционирует автографы, в его коллекции есть экземпляры от премьеров и глав нескольких стран. По его признанию, автограф Путина станет самым ценным в его собрании.