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Путин расписался на сигнальном жилете по просьбе арабского бизнесмена на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе встречи на ПМЭФ оставили автографы на жёлтом сигнальном спецжилете по просьбе главы арабской компании по техобслуживанию самолётов.

Путин расписался на сигнальном жилете по просьбе арабского бизнесмена на ПМЭФ
© РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru.

Участник мероприятия обратился к главам государств с такой просьбой, когда они знакомились со стендом ОАЭ на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, он давно коллекционирует автографы, в его коллекции есть экземпляры от премьеров и глав нескольких стран. По его признанию, автограф Путина станет самым ценным в его собрании.

Ранее сообщалось, что президенты России и ОАЭ в ходе встречи в Санкт-Петербурге намерены обсудить актуальные международные и региональные проблемы и двусторонние отношения, об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

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