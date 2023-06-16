Путин отметил успешно развивающиеся отношения между Россией и ОАЭ

Президент России Владимир Путин начал переговоры со своим коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе встречи Путин заметил, что ОАЭ для России очень хороший и комфортный партнер. Он также добавил, что отношения двух стран развиваются успешно и идут на пользу обеим сторонам.

«Я знаю, что экономика, социальная сфера под вашим руководством развиваются очень активно. В этом смысле для нас Эмираты - очень хороший, комфортный партнер. Отношения между РФ и Эмиратами развиваются весьма успешно», - сказала Путин.

Кроме того, глава государства поблагодарил своего коллегу за помощь в решении гуманитарных вопросов во время спецоперации на Украине.