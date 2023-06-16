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Путин отметил успешно развивающиеся отношения между Россией и ОАЭ

Президент России Владимир Путин начал переговоры со своим коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом пишет РИА Новости.

Путин отметил успешно развивающиеся отношения между Россией и ОАЭ
© ТАСС

В ходе встречи Путин заметил, что ОАЭ для России очень хороший и комфортный партнер. Он также добавил, что отношения двух стран развиваются успешно и идут на пользу обеим сторонам.

«Я знаю, что экономика, социальная сфера под вашим руководством развиваются очень активно. В этом смысле для нас Эмираты - очень хороший, комфортный партнер. Отношения между РФ и Эмиратами развиваются весьма успешно», - сказала Путин.

Кроме того, глава государства поблагодарил своего коллегу за помощь в решении гуманитарных вопросов во время спецоперации на Украине.

В свою очередь президент ОАЭ поблагодарил российского главу за усилия по укреплению отношений между государствами, подчеркнув, что Арабские Эмираты готовы и дальше содействовать и помогать в урегулировании украинского конфликта.

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