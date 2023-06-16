Путин наградил первую в мире женщину-космонавта Терешкову орденом Гагарина

Президент России Владимир Путин наградил депутата Госдумы, советского летчика-космонавта Валентину Терешкову недавно учрежденным орденом Гагарина в 60-ую годовщину ее полета в космос. Указ президента опубликован на портале правовой информации.

В документе говорится, что она награждена «за выдающиеся заслуги в освоении космического пространства, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе исторического пилотируемого полета в космос, активную общественную и международную деятельность».

Валентина Терешкова совершила первый в мире полет женщины-космонавта. Полет, который продолжался почти трое суток, она совершила 16 июня 1963 года на космическом корабле Восток-6.