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Путин наградил Терешкову орденом Гагарина в 60-ую годовщину ее полета в космос

Президент России Владимир Путин наградил депутата Госдумы, советского летчика-космонавта Валентину Терешкову недавно учрежденным орденом Гагарина в 60-ую годовщину ее полета в космос. Указ президента опубликован на портале правовой информации.

Путин наградил первую в мире женщину-космонавта Терешкову орденом Гагарина
© РИА Новости

В документе говорится, что она награждена «за выдающиеся заслуги в освоении космического пространства, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе исторического пилотируемого полета в космос, активную общественную и международную деятельность».

Валентина Терешкова совершила первый в мире полет женщины-космонавта. Полет, который продолжался почти трое суток, она совершила 16 июня 1963 года на космическом корабле Восток-6.

27 мая Владимир Путин учредил в России новую награду — орден имени первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Орден будет присуждаться за заслуги в космонавтике.

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